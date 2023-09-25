Во Владимире в "Игре патриотов" приняли участие 355 человек

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355 участников из 47 городов страны, 6 километров по пересечённой местности и грязи, 20 сложных препятствий, море экстрима и драйва – 23 сентября на городском пляже Владимира состоялись седьмые «Игры патриотов».

«С каждым годом всё шире география участников гонки, всё большее количество спортсменов решает испытать себя на прочность и бросить вызов достойным соперникам, – отметила и.о. министра физкультуры и спорта Наталья Федорова. – А значит мы в своё время сделали правильный выбор, решив проводить «Игры патриотов» здесь, в самом сердце Владимирской области, на живописном берегу Клязьмы».

В гонке приняли участие экстремалы из Владимирской области, Москвы, Иваново, Нижнего Новгорода, Ставропольского края и других регионов России.

В индивидуальной гонке среди женщин первые три места заняли Светлана Филиппова, Наталья Студеникина и Екатерина Абрамова. В индивидуальной гонке у мужчин первые три места завоевали Егор Ошкин, Илья Рыдаев и Андрей Жилкин.

В парной гонке тройка призеров такова: на первом месте команда «Crazy», на втором - «Лига Коммунарка», на третьем — пара «Герой и героиня». Тройку призеров командной гонки (абсолют) составили «Спартанская промиля», «Апаче» и «Спартанская миля».