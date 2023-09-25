За неделю во Владимирской области в ДТП погибло 4 человека

Фото областного УМВД

За прошедшую неделю во Владимирской области зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека погибли и 43 человека получили ранения, в том числе получили травмы 12 детей. Полицейскими оформлено 298 происшествий с материальным ущербом, сообщили в областном УМВД.

Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлены 104 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие.