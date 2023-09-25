За неделю во Владимирской области от клещей пострадало 139 человек

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На 25 сентября на территории Владимирской области за прошедшую неделю в лечебно – профилактические организации по поводу присасывания клещей обратилось 139 человек, среди них 22 ребёнка.

Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку (25.03.2023) в больницы региона обратилось 2831 человек, в том числе 642 ребёнка. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано.

«Центром гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» еженедельно клещи исследуются на заражённость возбудителями клещевых инфекций. За неделю обнаружено 17 положительных находок иксодового клещевого боррелиоза среди клещей, снятых с людей.