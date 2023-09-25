Спортсменки Владимирской области завоевали золото турнира по дзюдо

Фото регионального Правительства

С 19 по 22 сентября в Твери прошли Всероссийские соревнования по дзюдо памяти мастера спорта международного класса Ю. Базарова и первого президента Тверской федерации дзюдо В. Перминова среди юношей и девушек до 18 лет. Их участниками стали 450 спортсменов из 35 регионов страны. Финалисты соревнований получили путёвки на первенство России, которое состоится в ноябре в Барнауле.

Представительницы Владимирской области Арина Фурманова и Анастасия Белова вошли в число победителей турнира и завоевали право представлять наш регион на всероссийском первенстве. Кроме того, в упорной борьбе бронзовые медали завоевали Софья Жукова и Максим Кашицын.