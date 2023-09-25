В Гусь-Хрустальном районе нелегальный лесоруб спилил 24 крупных сосны

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Гусь-Хрустального на днях завершили расследование уголовного дела по факту незаконной рубки лесных насаждений.

В конце июня в дежурную часть полиции поступила информация от представителя Гусевского лесничества, что на их участке обнаружен факт незаконной вырубки. Прибывшие на место полицейские задержали на месте лесовоз с манипулятором, в который были погружены спиленные деревья. Позже удалось выйти на след подозреваемого - 35-летнего безработного местного жителя.

По версии следствия, мужчина не имел разрешения, но бензопилой спилил 24 сосны, которые намеревался продать.

Ущерб в ходе следствия обвиняемый полностью возместил, он составил 630 тысяч рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Гусь-Хрустальный городской суд.