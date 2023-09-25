В Собинке местного жителя осудят за ложное сообщение о попытке взорвать дом

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, местный житель обвиняется в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

По версии следствия, днем 26 января текущего года мужчина приехал из Москвы домой в Лакинск и пошел пешком к месту жительства, держа в руках сумку с продуктами. По дороге ему встретились двое приятелей, и все вместе они пошли в гости к одному из них, где сели пить алкоголь.

Затем мужчина ушел и отправился дальше, но встретил других знакомых, и продолжил распитие спиртного. Наконец, он все-таки пошел в сторону дома, но тут обнаружилось, что сумки с продуктами нет.

Решив, что его обокрали друзья, мужчина вернулся к ним домой, но те не открыли, и тогда обиженный гражданин вызвал полицию. Однако ему показалось, что стражи порядка едут слишком медленно, в связи с чем он позвонил на номер «112» и сообщил, что у него есть граната РГД, при помощи которой он взорвет жилой дом.

Прибывшие на место происшествия оперативные подразделения выяснили, что информация ложная, а вскоре задержали и шутника. В скором времени он предстанет перед Собинским городским судом.