Во Владимирской области начнут дарить подарки новорожденным

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщалось ранее, правительство Владимирской области внесло законопроект о предоставлении дополнительной меры поддержки при рождении ребенка, а Законодательное Собрание региона утвердило его.

Как уточняла министр социальной защиты населения Владимирской области Любовь Кукушкина, речь идет о сумме в 10 тысяч рублей либо о наборе, в который входят вещи для малыша. В бюджете на эти цели запланировано более 22 миллионов рублей на текущий год, а на будущие годы планируется тратить до 90 миллионов рублей.

Правда, чтобы получить подарок, женщине нужно родить в государственном роддоме.