В Александрове автолюбитель купил права через интернет-объявление

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Александровский городской суд на днях вынес приговор местному жителю, который обвинялся в пособничестве в подделке официального документа.

Судом установлено, что в начале февраля 2023 года александровец, никогда не имевший водительского удостоверения, решил получить его без обучения, и нашел интернет-объявление, в котором такую услугу обещали предоставить за 10 тысяч рублей.

Неизвестный автор объявления связался с мужчиной и попросил передать ему по электронной почте собственные анкетные данные и фотографию, а уже в конце февраля на одной из станций метро Москвы александровец передал курьеру деньги и получил заветные права.

Однако в мае его остановили сотрудники ДПС на территории Александровского района. Опытные инспекторы сразу распознали «липу», хотя та была сделана весьма качественно.

Суд признал водителя виновным и приговорил к ограничению свободы сроком на 1 год. Приговор в законную силу не вступил.