Во Владимире 10 человек эвакуировано во время пожара в многоквартирном доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 24 сентября в 21.43 диспетчеры пожарной охраны приняли информацию о пожаре, вспыхнувшем в доме №15/2 по улице Чайковского.

Вскоре к трехэтажке прибыли 12 сотрудников Владимирского пожарно-спасательного гарнизона на четырех пожарных машинах. На тот момент из окна первого этажа валил дым.

Из дома эвакуировали 10 человек, к счастью, никто из людей не пострадал. Возгорание было обнаружено в одной из квартир и вскоре ликвидировано на площади 2 квадратных метра. Сгорели находившиеся внутри вещи.

Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.