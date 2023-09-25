В Петушинском районе женщина забила свою мать до смерти ножом и молотком

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

СУ СКР по Владимирской области предъявил обвинение в убийстве 46-летней жительнице Петушинского района.

По данным следствия, у обвиняемой и ее матери возник конфликт на бытовой почве, в ходе которого женщина нанесла 76-летней потерпевшей множественные удары ножом и молотком, от которых последняя скончалась на месте происшествия. После этого обвиняемая сообщила о случившемся в скорую медицинскую помощь, работники которой вызвали полицейских, сообщает Следком.

Женщину заключили под стражу.

Следователями СК проведен осмотр места происшествия, изъяты орудия преступления и иные вещественные доказательства, назначен комплекс судебных экспертиз, допрошены свидетели.