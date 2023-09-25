Во Владимирской области пройдет "Монетная неделя"

. Фото: Дина Иванова

С 25 сентября по 8 октября во Владимире и районах области пройдет акция "Монетная неделя".

В течение этого времени в отделениях банков, присоединившихся в акции, можно будет принести металлические деньги и без комиссии обменять их на бумажные купюры, зачислить на счёт, перевести на благотворительность.

В кассы банков обычно возвращается менее половины выпущенных в обращение монет. При этом затрудняются расчеты, и приходится чеканить новые монеты. Акция поможет вернуть в оборот мелочь, которая скопилась у людей дома и сократить затраты на её чеканку.

«Монетами наравне с бумажными деньгами мы пользуемся ежедневно. Однако многие считают неудобным носить с собой тяжелую «мелочь» и монеты оседают в копилках, не возвращаясь в кассы магазинов и банков. Между тем, «срок жизни» монет составляет 20-30 лет, и это значительно дольше, чем «срок жизни» банкнот. Расплачиваясь монетами, мы продлеваем банкнотам жизнь в налично-денежном обороте, что очень выгодно для экономики страны», — отметила управляющий владимирским отделением Банка России Надежда Калашникова.

Жители области могут обращаться в банки 23 городов региона. Чтобы сократить время обслуживания, монеты желательно заранее рассортировать по номиналам.