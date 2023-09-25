На трассах Владимирской области установят 25 передвижных камер

Фото регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства

На трассах Владимирской области поставили передвижные камеры. Их установили 24 сентября, а работать они будут до 1 октября.

Передвижные комплексы фотовидеофиксации размещены на следующих участках автодорог: а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 2 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 6 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 9 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 12 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 17 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 18 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 13 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» 246 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» 249 км; а/д Колокша – Кольчугино – Александров – В. Дворики 11 км; а/д Колокша – Кольчугино – Александров – В. Дворики 118 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 4 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 7 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 8 км; Северный обход г. Камешково 1 км; а/д М-7 «Волга» 109 км; а/д М-7 «Волга» 110 км; а/д М-7 «Волга» 128 км; а/д М-7 «Волга» 245 км; а/д М-7 «Волга» 290 км; а/д М-7 «Волга» 294 км; а/д Владимир-Муром-Арзамас 118 км; а/д Владимир-Муром-Арзамас 19 км; а/д Муром- М-7 «Волга» 15 км; а/д Владимир-Улыбышево-Коняево 8 км.