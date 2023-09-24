Во Владимире торжественно открылся Дом православной молодежи

Фото: Владимирская епархия

Это здание более известно, как дом ректора, так как в 1864-1868 годах его действительно воздвигли для ректора Владимирской семинарии. В советские годы здание перешло в ведение государства, и в нем располагался центр гигиены и эпидемиологии железнодорожников. Но в 2022 году по реституции дом ректора вновь вернули Владимирской епархии.

Как сообщили в епархии, 21 сентября после проведенного здесь масштабного ремонта состоялась торжественная церемония открытия нового епархиального молодежного центра — Дома православной молодежи.

В церемонии открытия приняли участие митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, министр образования и молодежной политики региона Светлана Болтунова, замглавы Императорского Православного Палестинского общества Олег Шабуневич и православный богослов, профессор Александр Дворкин.

На первом этаже здания разместили икону святого благоверного князя Глеба, являющегося покровителем владимирской молодежи. У иконы митрополит Тихон совершил молебен и окропил помещение святой водой. После торжественного разрезания ленточки гости произнесли речи.

На первом этаже дома поместились православная библиотека и молодежное кафе, а на втором находятся кабинеты епархиальных отделов по патриотическому воспитанию и по работе с молодежью, а также многие другие. Тут же находится актовый зал, а на третьем этаже разместили часовню.

Завершилась церемония открытия концертом Архиерейского хора Свято-Успенского кафедрального собора Владимира.