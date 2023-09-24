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НовостиОбщество24 сентября 2023 10:48

В Гусь-Хрустальном власти планируют установить скульптуру стеклодува

Ее создадут на средства федерального гранта
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото со страницы главы администрации города Гусь-Хрустальный Алексея Соколова в соцсети "Вконтакте"

Фото со страницы главы администрации города Гусь-Хрустальный Алексея Соколова в соцсети "Вконтакте"

Как сообщил глава города Гусь-Хрустальный Алексей Соколов, на средства гранта планируется создать туристический маршрут «Легенды стеклодува». В связи с этим скульптуру стеклодува из бронзы установят на территории города.

Мэри предложил гусевчанам выбрать один из двух вариантов, который установят в сквере у дома №15 по улице Калинина. Она будет представлять из себя стеклодува с трубкой, при помощи которой мастер выдувает стеклянный шар. Высота скульптуры — 2,2 метра.

Проголосовать за понравившийся вариант скульптуры можно через портал госуслуг.