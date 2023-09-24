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НовостиОбщество24 сентября 2023 10:29

В Петушинском районе ребенку не выдавали лекарство от эпилепсии

Нарушение вскрылось после обращения родителей в прокуратуру
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Петушинского района провело проверку по обращению родителей ребенка, страдающего эпилепсией.

Врач-невролог прописал малышу препарат, который он должен получать бесплатно, но на момент проверки лекарство ему не дали, так что лечиться ребенок не мог.

По результатам проверочных мероприятий прокуратура обратилась в Петушинский районный суд, потребовав от Минздрава региона и Петушинской районной больницы обеспечить ребенка препаратом, а также взыскать в его пользу компенсацию морального вреда.

Суд удовлетворил это требование. Исполнение решения находится на прокурорском контроле.