Во Владимирской области выросла интенсивность движения по трассе М-12

Фото: ГК "Автодор"

Как сообщает ГК «Автодор», только за первую неделю по открывшемуся участку платиной автодороги М-12 от Москвы до Арзамаса проехало более 300 тысяч автомобилей, причем прогнозы интенсивности по Московской и Владимирской областям не только подтвердились, но даже превысили ожидания.

Так, по участку возле Покрова ожидалась интенсивность движения в 15 тысяч машин в сутки, но она оказалась выше. Рост трафика отмечен и на дублере Южного обхода Владимира — здесь движение выросло в полтора раза с 5 до 8 тысяч машин в сутки.

Если все пойдет по плану, до Казани по платной автодороге можно будет доехать уже в декабре, а затем ее продлят до Екатеринбурга.