Во Владимире временно отключат газ на пяти улицах и в двух СНТ

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как сообщает администрация города Владимира, 26 сентября с 9 часов утра до 16.00 будет полностью отключен газ на улице Добросельская, на Консантино-Еленинском проезде в домах №12 и 12 «а», во всех жилых домах на улицах Минина, Пожарского и 196 километр.

Также «голубое топливо» в этот день будет отключено во всех жилых домах садовых товариществ «Коммунальник» и «Локомотивное депо №6».

Отключение связано с проведением коммунальными службами ремонтных работ. Как только они будут завершены, подачу газа в дома возобновят.