По новой дороге от площади Фрунзе в Загородный могут пустить троллейбусы

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Подрядчиком, который будет проектировать новую дорогу от площади Фрунзе к микрорайону Заклязьменский, стала подмосковная компания «ВТМ Дорпроект», имеющая солидный опыт работы. За работу подрядная организация получит 90 миллионов рублей, на 30 миллионов меньше, чем планировалось потратить изначально.

Подготовить проект дороги, включающей второй мост через Клязьму, компания должна до начала августа 2024 года. По заданию контракта, им предстоит создать проект четырехполосной трассы длиной три с половиной километра с разделительной полосой и велопешеходной дорожкой. Предполагается, что скорость на этой дороге будет 60 км/ч. Кроме того, по ней будет ходить и общественный транспорт, в том числе возможно и троллейбусы - возможность прокладки троллейбусных линий рассмотрят.

Напомним, также на площади Фрунзе при строительстве дороги планируют создать двухуровневую развязку, а со стороны Лунево организуют кольцевое движение. Построить второй мост власти планируют до 2027 года.