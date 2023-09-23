Педагог из Гусь-Хрустального стал лучшим учителем России

Фото предоставлено администрацией города Гусь-Хрустальный

Победителем Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» стал учитель родного языка Артем Гусев из Гусь-Хрустального. Из 72 участников номинации в финал прошли шестеро, в том числе и наш земляк.

Выпускник факультета журналистики МГУ пришёл работать в школу ещё студентом, осознав, что хочет именно учить детей. Он преподает в школе № 1 города Гусь-Хрустальный, возглавляет АНО Центр развития личности «Шаг» и уже более пяти лет занимается педагогической деятельностью. По словам самого педагога, его главная ценность — постоянное развитие, а школа — это то место, где он может ежедневно расти и помогать другим становиться лучше.