В Гороховецком районе люди жили в аварийном доме без крыши и газа

Фото предоставлено прокуратурой Владимирской области

Постановлением главы администрации Гороховецкого района многоквартирный дом, в поселке Хорошево признан аварийным и подлежащим сносу. Как показала прокурорская проверка, в доме нет гала, холодной воды и канализации, в квартирах первого этажа демонтированы полы и радиаторы, имеются следы грибка и плесени, швы в кирпичной кладке осыпаются.

Что касается крыши, то её фактически нет: чердачное перекрытие обрушилось в квартиры 2 этажа. По заключению эксперта, процент износа конструкций дома составляет 75%, здание не пригодено для дальнейшего проживания и представляет реальную угрозу для жильцов.

По результатам проверки прокурор обратился в суд с требованием обязать райадминистрацию предоставить жильцам благоустроенные жилые помещения. Требования прокурора судом удовлетворены, исполнение решения находится на контроле прокуратуры района.