В Судогде на набережной появится пирс и подсветка

Фото предоставлено Правительством Владимирской области.

В Судогда продолжается строительство набережной. Как сообщили в региональном Министерстве ЖКХ, уже уложена тротуарная плитка, устанавливаются беседки, сделан деревянный настил для прогулочной тропы, началось строительство спуска к воде и пирса, выполнена подсветка перил моста.

По проекту будущую набережную планируют разбить на несколько зон. На правом берегу, возле жилых домов, сделают амфитеатр с подходом к воде, вдоль реки будет идти прогулочная тропа, а на левой стороне берега появятся развлекательные площадки. Все работы должны закончить до конца 2023 года.

Напомним, благоустройство нового общественного пространства в Судогде стало возможным благодаря победе города во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды. Проект набережной стал призером в группе «Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек».