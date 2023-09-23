Во Владимирской области зарплаты вырастут на 10%

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Минэкономразвития назвало регионы, где в ближайшие годы жителей ждёт рост зарплат. В топ-8 регионов, где увелечение доходов будет самым заметным, вошла и Владимирская область.

Как сообщает РБК со ссылкой на Минэкономразвития, по прогнозу рост зарплаты на уровне 10% или выше в среднем ждет Кемеровскую область (+11,1%), Челябинскую область (+10,8%), Дагестан (+10,6%), Забайкальский край (+10,2%), Мордовию и Воронежскую область (по +10,1% соответственно), Ярославскую и Владимирскую области (по +10% соответственно).

При этом, согласно данным Росстата, средняя зарплата владимирцев в июне этого года составила 54 102 рубля, в мае - 51 038 рублей, а в апреле - 49 185. Для сравнения: в 2021 год владимирцы в среднем зарабатывали в месяц 39 550 рублей, а в 2020 - 35 240.