Во Владимирской области собрали 43 тысячи тонн картофеля

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В регионе собрали 90% зерновых и зернобобовых культур. Как сообщил в областном Минсельхозе, урожайность зерновых и зернобобовых в этом году выше прошлогодних показателей на 39%.

Особенно хороший урожай собрали в Суздальском, Муромском и Собинском районах. Также в области собрали 43 тысячи тонн картофеля и 4,6 тысяч тонн овощей. Для животных в зимовку заготовили с запасом сена и соломы: 26,7 тысяч тонн сена, 292,1 тысячи тонн силоса и 55,3 тысяч тонны соломы. Одновременно аграрии ведут активный сев озимых культур, 84% от плана уже выполнено.

Всего под урожай в 2023 году отвели 291,5 тыс. гектаров на территории Владимирской области, причём кормовые культуры заняли большую часть. Напомним, по данным Владимирстата, 87% земель, где растут различные культуры, занимают сельскохозяйственные организации, 9,8% принадлежат крестьянско-фермерским хозяйствам, а 3,2% - жителям.