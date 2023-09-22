Во Владимире пьяный водитель попытался скрыться от сотрудников ДПС

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в одну из сентябрьских ночей текущего года сотрудники ДПС, патрулировавшие улицы Владимира, заметили «Фольсваген», показавшийся им подозрительным.

Полицейские попытались остановить его, включив проблесковые маячки и потребовав через мегафон прижаться к обочине. Однако водитель иномарки прибавил ход и попытался скрыться. Однако при выезде в сторону улицы Жуковского водитель заехал в тупик и был задержан. Им оказался 32-летний житель Ивановской области, от которого сильно пахло алкоголем.

Мужчина согласился пройти освидетельствование на месте, и алкотестер показал превышение нормы в десять раз. В ходе разбирательства выяснилось, что в июне текущего года мужчину уже лишили прав за пьяную поездку, так что на днях дознаватели завели на него уголовное дело за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Расследование продолжается, мужчину отпустили на время следствия под обязательство о явке.