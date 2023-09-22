Владимир Киселев стал сенатором Совета Федерации от Владимирской области

Фото пресс-службы ЗС.

Вот и состоялась рокировка, о которой все и так уже давно догадывались. Многолетний Председатель Заксобрания Владимирской области Владимир Киселев стал сенатором в Совете Федерации РФ. Там он будет представлять 33 регион.

Это решение было принято на внеочередном заседании Заксобрания, проведенном 22 сентября, сразу после очередного. В начале перед депутатами выступил лидер фракции "Единая Россия" в ЗС Вячеслав Картухин, который сказал много лестных слов в адрес экс-спикера ЗС, назвав его человеком "с безупречной репутацией". После него выступал сам Владимир Киселев, рассказавший свою биографию.

От других фракций высказался только справедливоросс Сергей Бирюков, который также поддержал кандидатуру Киселева в Совет Федерации. В итоге, экс-спикера ЗС выбрали сенатором 36 депутатов.