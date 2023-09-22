Во Владимире легковой автомобиль сбил на переходе 15-летнего юношу

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает отдел ГИБДД УМВД России по Владимирской области, ДТП случилось 22 сентября в 8.00 на 17 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо», западное соединение с М-7 «Волга». Фактически это улица Ноябрьская микрорайона Юрьевец.

По предварительной информации Госавтоинспекции, 15-летний парень переходил улицу по нерегулируемому пешеходному переходу, и в этот момент его сбил 27-летний водитель автомобиля «Фиат Дукато», ехавший в сторону Москвы.

Пострадавшего парня увезли в больницу с множественными переломами. Как уточнили наши источники в правоохранительных органах региона, он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.