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НовостиОбщество22 сентября 2023 11:09

В трех парках Владимира нашли нарушения в работе аттракционов

После внесенных прокуратурой представлений нарушения устранены
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото областной прокуратуры

фото областной прокуратуры

Во Владимире на контроле прокуратуры находится вопрос безопасного функционирования детских аттракционов.

В ходе очередной проверки, проведённой совместно с сотрудниками инспекции гостехнадзора Владимирской области, деятельность в парках культуры и отдыха «Добросельский», «Загородный», «Центральный парк г.Владимира» выявлены нарушения, касающиеся крепления надувных аттракционов, ведения журналов допуска оборудования к эксплуатации и прочие, сообщает надзорное ведомство.

По указанным фактам прокурором руководителям организаций, эксплуатирующих аттракционы внесены представления, по результатам рассмотрения которых выявленные нарушения устранены.