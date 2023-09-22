В трех парках Владимира нашли нарушения в работе аттракционов

фото областной прокуратуры

Во Владимире на контроле прокуратуры находится вопрос безопасного функционирования детских аттракционов.

В ходе очередной проверки, проведённой совместно с сотрудниками инспекции гостехнадзора Владимирской области, деятельность в парках культуры и отдыха «Добросельский», «Загородный», «Центральный парк г.Владимира» выявлены нарушения, касающиеся крепления надувных аттракционов, ведения журналов допуска оборудования к эксплуатации и прочие, сообщает надзорное ведомство.

По указанным фактам прокурором руководителям организаций, эксплуатирующих аттракционы внесены представления, по результатам рассмотрения которых выявленные нарушения устранены.