Депутаты выбрали заместителей председателя Заксобрания Владимирской области

фото пресс-службы ЗС

22 сентября проходит первое заседание Законодательного Собрания Владимирской области восьмого созыва. После того, как председателем выбрали Ольгу Хохлову, стали выбирать ей заместителей.

Как и в прошлом году на эту должность предложили Вячеслава Картухина, Романа Кавинова и Дмитрия Рожкова.

Несмотря на то, что их в итоге и утвердили, это было не единогласное решение. К тому же несколько бюллетеней было испорчено. В итоге голоса распределились так: Роман Кавинов - 34 глоса "за" и 3 "против", Вячеслав Картухин - 36 "за" и 1 "против", Дмитрий Рожков - 35 "за" и 2 "против".

Также депутаты утвердили составы восьми комитетов.