В Вязниковском районе полицейский спас на пожаре пожилого мужчину

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях участковый из Вязниковского района Алексей Колчанюк, буквально вчера ставший самым народным участковым Вязниковского района, отличился второй раз.

Алексей с семьей живет в поселке Октябрьский, и среди ночи его разбудила супруга, которая поняла, что рядом происходит пожар.

Как рассказал сам капитан Колчанюк, неподалеку от них действительно вспыхнул жилой дом, рядом с которым живет пожилой мужчина. Полицейский подбежал к его окнам, но хозяин сказал, что не может открыть окно. Алексей бросился домой за инструментами, но когда вернулся, сосед успел добраться до окна пристройки, откуда его и вытащил участковый. В тот момент дом уже начинал загораться.

После этого Клочанюк отвел спасенного на безопасное расстояние, а сам выплеснул на горящий дом два ведра воды, после чего подоспели пожарные.

Первый случай, когда Алексей спасает людей из горящего дома, произошел в 2019 году в поселке Никологоры, где участковый по дороге домой спас целую семью.

Сейчас рассматривается вопрос о его награждении.