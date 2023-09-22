Владимирская область получила 10 новых автомобилей скорой помощи

фото регионального Минздрава

Владимирская область получила новые автомобили скорой медицинской помощи.

10 автомобилей «ГАЗель» класса «В» (интенсивная терапия) пришли в регион в рамках централизованной поставки Минпромторга. Транспортные средства данного класса предназначены для оказания медицинской помощи общепрофильными бригадами: фельдшерскими и врачебными.

Распределили машины следующим образом: 6 автомобилей закрепили за станцией СМП во Владимире; 3 автомобиля – за ССМП в Коврове; 1 автомобиль – за ССМП в Муроме. Муромская и Ковровская ССМП уже забрали автомобили.

До конца года регион получит ещё 4 автомобиля скорой помощи, которые передадут: Александровской РБ, Вязниковской ССМП, Петушинской РБ, ГБ ЗАТО Радужный.

Напомним, в начале этого года в область поступило 9 автомобилей скорой помощи класса «В». В мае их распределили в 9 медицинских организаций: Ковровской городской станции скорой медицинской помощи, Судогодской центральной районной больнице, Суздальской районной больнице, Собинской районной больнице, Вязниковской станции скорой медицинской помощи, Станции скорой медицинской помощи г. Гусь-Хрустальный, Кольчугинской центральной районной больнице, Александровской районной больнице, Петушинской районной больнице.