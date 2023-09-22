Ольга Хохлова стала новым председателем Заксобрания Владимирской области

Фото пресс-службы ЗС.

22 сентября 2023 года прошло первое заседание Законодательного Собрания области восьмого созыва. На нем выбрали председателя областного парламента. Им стала Ольга Хохлова.

В начале депутат Вячеслав Картухин отметил, что фракция "Единая Россия" выдвинула на должность председателя Ольгу Хохлову, которая с 2018 года была сенатором от Владимирской области. Дмитрий Рожков, в свою очередь, выдвинул депутата Андрея Фатехова.

Ольга Хохлова напомнила, что родилась в Муроме, имеет три высших образования и большой опыт работы в политической сфере. В Совете Федерации она занималась вопросами поддержки материнства и детства, а также обеспечением жильем детей-сирот.

Андрей Фатеев также родился и до сих пор живет в Муроме, пять лет был депутатом Заксобрания прошлого созыва. Он отметил, что "пятилетний срок работы в Законодательном Собрании - недостаточно для того, чтобы сразу стать его руководителем". Он сказал, что отдаст свой голос за Ольгу Хохлову.

Депутат от КПРФ Антон Сидорко подчеркнул, что голосование безальтернативное. И все-таки отметил, что он надеется, что Ольга Хохлова будет слышать голоса других депутатов в силу того, что она женщина.

Ольгу Хохлову поддержали губернатор Александр Авдеев, Владимир Киселев, Инна Гаврилова, Александр Нефёдов и Михаил Максюков, Сергей Бирюков.

В итоге Ольга Николаевна Хохлова была избрана новым председателем Законодательного Собрания восьмого созыва, получив 35 голосов "за". Двое проголосовали за Фатеева.