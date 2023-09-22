В Доброграде инвестиции первых трех производств составили 740 миллионов рублей

Фото: группа "Вконтакте" "Доброград"

Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу особой экономической зоны «Доброград-1», первые три резинедта ОЭЗ начнут работу до конца 2023 года, а объем инвестиций составит более 740 миллионов рублей.

В целом эти предприятия создадут более 120 новых рабочих мест. Так, компания «Хоум Электро Системс» будет заниматься производством оборудования для систем отопления, кондиционирования и электроснабжения, в основном она занимается производством насосов.

А до конца года в работу вступит «Добгоград Агро», которое станет выращивать овощи, которые нигде в России не культивируют, и цветы.

Третьей компанией станет «Интекс», специализирующийся на выпуске медицинских изделий — чулков, колготок, бандажей и прочего.