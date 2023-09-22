В Гороховце директора центра культуры обвиняют в подлоге и растрате

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Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях завершено расследование уголовного дела по факту растраты с использованием служебного положения и служебного подлога.

Обвиняемой по делу проходит директор муниципального центра культуры Гороховецкого района. По версии следствия, с февраля по август руководитель учреждения подписала документы о трудоустройстве, а затем подписывала приказы о переводе на различные должности местной жительницы, которая на самом деле в центр культуры на работу не приходила.

В сведения о зарплате директор вносила ложные данные, а деньги забирала себе. Таким образом ей удалось получить 155,5 тысяч рублей, которые она потратила на свои цели.

Для обеспечения возмещения ущерба следователь арестовал деньги на ее счетах. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Гороховецкий районный суд.