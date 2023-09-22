В Собинке мэрия задолжала подрядчику 11 миллионов рублей за ремонт двух дорог

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Иногда бывает и так, что власти оказываются должны предпринимателям. Собинская межрайонная прокуратура сообщила о таком факте в городе Собинка.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 10 марта 2023 года администрация города Собинки заключила 2 муниципальных контракта с ООО «МСК-строй» на выполнение работ по ремонту двух автомобильных дорог. 24 июля дороги были отремонтированы, а мэрия приняла работу подрядчика. Вот только денег дорожная компания так и не увидела. Общая задолженность мэрии перед нею превысила 11 млн рублей.

В дело вынуждена была вмешаться прокуратура. После того, как они выявили нарушения и обратились к главе администрации города, задолженность перед подрядной организацией была погашена в полном объеме. Впрочем, в отношении чиновника мэрии, который отвечал за оплату, возбуждено дело об административном правонарушении.