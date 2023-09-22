Во Владимире ретро-троллейбус отправится в последнюю экскурсию в сезоне

Фото: Владимиро-Суздальский музей-заповедник

Как сообщает Владимир-Суздальский музей-заповедник, ретро-троллейбус, возивший экскурсантов на осмотр исторического ядра Владимира, завершает в нынешнем сезоне свою музейную работу. Последняя экскурсия состоится 23 сентября в 12.30.

Стоимость билетов прежняя — полный стоит 450 рублей, льготные по 300 рублей, а дети до 7 лет могут прокатиться бесплатно.

В ВСМЗ уточнили, что троллейбусные экскурсии прекратятся до следующего лета. Что касается самой ретро-машины, то она отправится на городские линии исполнять свои непосредственные обязанности по перевозке пассажиров.