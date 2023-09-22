Во Владимирской области муниципалитетам удвоили средства на благоустройство

. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Как сообщает правительство Владимирской области, жители 35 муниципальных образований, среди которых села, города и даже целые районы, собрали в общей сложности 27 миллионов 411 тысяч рублей в виде добровольных взносов самих жителей. Эти средства собирались на развитие и благоустройство населенных пунктов.

Согласно действующей программе, регион удваивает собранную в конкретном муниципалитете сумму, на которую люди могут выполнить задуманные работы.

Так, Гусь-Хрустальному выделено дополнительно 550 тысяч рублей на капремонт спортивной школы имени А.В. Паушкина, Александровский район получил 345 тысяч рублей на ремонт автодорог «Кварц» - «Александров-Бакшеево-Лукьянцево» и «Перематкино-Данилово», городу Струнино выделили 400 тысяч рублей на благоустройство кладбища, а Андреевское сельское поселение Александровского района и вовсе получило 1 миллион 943 тысячи рублей на мощение дорожек и проезжих частей целого ряда сел и деревень.

Получили средства Муромский, Меленковский, Юрьев-Польский и многие другие районы региона и их отдельные населенные пункты. С полным перечнем можно ознакомиться на официальном сайте правительства Владимирской области.