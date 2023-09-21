В Суздале открылся Всероссийский форум по вопросам борьбы с допингом

Первый день работы форума Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Второй всероссийский форум чистого спорта, организованный Российским антидопинговым агентством при поддержке Олимпийского комитета России стартовал в Суздале 21 сентября. Он будет проводиться в течение двух дней.

Помимо самих сотрудников и руководителей РУСАДА, на форум съехались представители 40 спортивных федераций из 50 регионов страны, специалисты по антидопингу в различных видах спорта, руководство Олимпийского и Паралимпийского комитета России, депутаты Госдумы, а открыл форум министр спорта России Олег Матыцин, который отметил, что основной задачей государства является формирование и устойчивое развитие национальной системы спорта, включая антидопинговую пропаганду и антидопинговое образование.

Владимирскую область на форуме представил первый заместитель губернатора Александр Ремига, а также руководство регионального минспорта и спортсмены.

Кроме российских представителей, в мероприятии принимают участие специалисты национальных антидопинговых агентств из Белоруссии и Киргизии.