Владимирцы будут платить за отопление только в отопительный сезон

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Начиная с осени 2023 года, Владимирская область переходит постепенно на систему оплаты услуг за отопление по системе 1/7. В этот отопительный сезон платить за тепло только по факту его потребления начнут Владимир, Камешково, Юрьев-Польский и Радужный.

В мэрии Владимира еще раз напомнили обо всех нюансах перехода. Теперь все многоквартирные дома областного центра будут платить только в отопительный период - с октября по апрель, а не равномерно оплачивать услугу в течение года, как это было ранее.

"При новой схеме оплаты повышается прозрачность её начисления. Жители оплачивают только тот объём тепловой энергии, который был фактически потреблён. Также не станет никаких «13-х квитанций», корректировок платы по итогам года", заявили в мэрии.

Те граждане, у которых в домах установлены приборы учета, будут оплачивать услугу по показаниям прибора. У кого приборов нет, будет производиться оплата по нормативу 1/7. По итогам 2023 года всем гражданам, вне зависимости от наличия приборов учета, будет проведена корректировка платежей.