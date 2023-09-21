Жительницу Мурома оштрафовали на 10 тысяч рублей за оскорбления азербайджанца

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В Муроме местная жительница оштрафована за унижение достоинства человека по национальному признаку. Об этом сообщил Муромский городской суд на своей странице в ВК.

Из материалов дела известно, что вечером 3 августа 2023 года в общественном месте в городе Муроме женщина приняла участие в конфликте с азербайджанцем. Дело закончилось оскорблениями. Слова, конкретно прозвучавшие из уст муромлянки, не называются, но указывается, что оскорбляла она мужчину именно по национальному признаку.

Мужчина обратился в суд. В ходе заседания женщина признала вину, в содеянном раскаялась. Но судья, основываясь на статье 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), оштрафовал ее на 10 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.