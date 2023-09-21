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НовостиОбщество21 сентября 2023 12:11

В зону СВО из Владимирской области отправили военную технику

Для росгвардейцев передали квадрокоптеры, беспилотники, рюкзаки и бритвенные принадлежности
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото со страницы Александра Авдеева в ВК,

Фото со страницы Александра Авдеева в ВК,

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своих социальных сетях сообщил, что из 33 региона в зону СВО был направлен еще один груз с военной техникой на борту. На этот раз помощь оказана представителям Росгвардии.

«Владимирские росгвардейцы участвуют в специальной военной операции с первых дней и проявляют большое мужество и профессионализм. Не раз встречался с ними. Мы очень гордимся нашими крепкими и бравыми парнями», написал Авдеев на своей странице в ВК.

Глава региона также написал, что для росгвардейцев передали 2 беспилотника, 2 квадроцикла, тактические рюкзаки, спальники, коврики и бритвенные принадлежности. Чуть позже в зону СВО должны поступить несколько дронов.