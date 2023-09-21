Телефонные мошенники за неделю похитили у жителей Владимирской области 15 млн

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Во Владимирской области за последнюю неделю участились случаи телефонного мошенничества. В регионе за семь дней было совершено 62 преступления с использованием IT-технологий. Аферисты похитили у местных жителей более 15 миллионов рублей.

Также представители пресс-службы областного УМВД рассказали о нескольких случаях, когда граждане сумели в последний момент не попасть на удочку аферистов. Во Владимире 62-летнюю женщину пытались обмануть с помощью истории о попытке оформления кредита на сумму 200 000 рублей. Повезло, что к женщине пришел социальный работник, которая предупредила доверчивую пенсионерку о том, что так действуют телефонные мошенники, и сообщила о ситуации в полицию. После того, как пенсионерка перестала отвечать злоумышленнику и заблокировала его номер, звонки прекратились.

А на телефон 51-летней жительницы Владимира поступил звонок якобы от мобильного оператора. Неизвестный сообщил, что женщине необходимо продлить действие номера, иначе услуги связи будут отключены. Доверчивая местная жительница продиктовала направленные ей в личный кабинет коды доступа, после чего ее аккаунт был взломан. Злоумышленник поспешил сообщить, что неизвестные оформляют от имени кредит в сумме 500 000 рублей. Далее – звонки от разных «сотрудников» и пошаговая инструкция, какие действия необходимо предпринять. Женщина была настолько взволнована, что, следуя полученным указаниям, незамедлительно направилась вместе с супругом в офис кредитно-финансового учреждения. По дороге в банк она получила видеозвонок. Звонивший, одетый в форму одной из правоохранительных структур, сообщил, что если данная «секретная» информация будет разглашена, то ей и ее мужу грозит уголовная ответственность.

Спасла женщину лишь менеджер банка, куда приехала ведомая аферистами супружеская пара. Она заподозрила неладное и связалась с участковым. Супругов удалось убедить, что по телефону с ними общались мошенники.