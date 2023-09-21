Владимирская область передала Докучаевску лапароскопическую стойку для операций

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Владимирская область в рамках шефской помощи передала в больницу Докучаевска новое оборудование.

В медицинское учреждение доставили лапароскопическую стойку с комплексом инструментов для операций брюшной полости. Это сложная высокотехнологичная медицинская система визуализации при оперативных вмешательствах, состав которой зависит от конкретных целей и задач врача. В данный момент идет сборка оборудования, рассказал глава администрации города Александр Качанов.

Кроме того, 10 учителей из Владимирской области посетили Докучаевск и Волноваху для обмена опытом. Педагоги оказали методическую помощь в части нормативно-правовой базы, проконсультировали по новым учебным программам, дополнительным образовательным и информационным ресурсам. Также представители нашего региона осмотрели на предмет готовности к новому учебному году в Докучаевске пять школ, два детских сада, два колледжа и школу-интернат, а в Волновахском районе — четыре школы в Волновахе и семь школ в районе.