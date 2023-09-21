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НовостиОбщество21 сентября 2023 10:53

Больше 20 контрактников отправились в зону СВО

Их отправка состоялась 21 сентября
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта городской администрации

фото с сайта городской администрации

21 сентября у Дома культуры молодежи по традиции прошла очередная церемония отправки на военную службу группы контрактников. Всего в группе более 20 человек.

У всех их — различная мотивация. Кто-то желает делом служить своей стране, кого-то привлекают достойные условия материального содержания и социального обеспечения. В частности, контрактница Татьяна говорит, что давно хотела заключить контракт с ВС РФ. Теперь, получив медицинское образование, она отправляется на контракт для оказания медицинской помощи нашим бойцам.

Воинов напутствовали ветераны, общественники, представители областной и городской администрации, священники.

Напоминаем, что набор на службу по контракту во Владимире ведется по следующим адресам пунктов отбора на военную службу по контракту: ул. Стрелецкая, 55-а, ул. 1-я Пионерская, 92. Также можно обратиться в военный комиссариат по месту жительства.

Телефон для справок: +7 (4922) 40–15–88, e-mail: povsk-vladimir@mil.ru.