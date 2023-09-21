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НовостиОбщество21 сентября 2023 10:23

Во владимирской колбасе не нашли признаков свиной чумы

Специалисты отобрали 1 тысячу образцов готовой продукции и сырья
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Михаил ФРОЛОВ

В сентябре на территории Алтая, Коми, Якутии фиксировались случаи выявления фрагментов генома вируса АЧС в готовой продукции, произведенной владимирскими предприятиями.

Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям установило, что источником вируса в продукции явилось поставленное с территории Курской области сырье. Также при анализе системы прослеживаемости продукции ФГИС «Меркурий», выявлены факты, указывающие на возможные нарушения при производстве готовой продукции на предприятиях. Ведомство инициировало проведение в отношении одного из предприятий региона внеплановой проверки.

Вместе с тем, как следует из решения областной прокуратуры, Управлению отказано в проведении проверки ввиду отсутствия угрозы, предусмотренной нормами законодательства.

К слову, продукция, подвергшаяся тепловой обработке, не может быть источником АЧС и не содержит живого вируса, способствующего распространению АЧС. Более 14 тонн сырья, в котором был выявлен живой вирус АЧС, уничтожено. Управление полагает, что выявляемое наличие фрагмента генома имеет принадлежность к партиям, выработанным в определенный временной интервал, и не несет системного характера.

В настоящее время отобраны пробы порядка 1000 образцов готовой продукции и сырья, исследования которых показали отрицательный результат.