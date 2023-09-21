Больницы Владимирской области получили более 460 единиц оборудования

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В 2023 году для больниц области запланировано приобретение 468 единиц медицинского оборудования. Контракты заключены на сумму около 94 миллиона рублей.

461 единица на сумму более 40 миллионов уже поставлена в медицинские учреждения. Большая часть оборудования – 447 единиц предусмотрена для укомплектования ФАПов, запланированных к открытию в 2023 году: в с. Зиновьево и п. Золотуха (Кольчугинского района); в д. Новожилово (Александровского района); в д. Демидово (Гусь-Хрустального района); в д. Левенда (Меленковского района); в п. Дружба (Камешковского района - открыт); в д. Кондряево (Судогодского района).

В ФАПы закупили автоматические дефибрилляторы, портативные электрокардиографы, тонометры, фонендоскопы, кислородные ингаляторы, анализаторы уровня сахара крови, анализаторы гемоглобина, холестерина, транспальпебральные тонометры для измерения внутриглазного давления, кольпоскопы и др.

Кроме того, в Кольчугинской ЦРБ вводят в эксплуатацию маммограф, поставленный больнице за 15,5 миллиона рублей. Идет монтаж рентгеновского аппарата стоимостью 25,5 миллиона рублей в Муромской ЦРБ. В октябре больнице поставят стресс-тест систему с велоэргометром за 4,1 миллиона рублей. Александровской РБ в начале октября планируют поставить 2 цитоскопа на сумму более 5,3 миллионов рублей.