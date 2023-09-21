Бродяжка из Нижегородской области убила подругу под Суздалем

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В Суздале вынесен приговор женщине, убившей свою знакомую. 47-летнюю уроженку Нижегородской области признали виновной в убийстве. Приговором суда ей назначили наказание в виде 8 лет исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Как сообщили в Следственном комитете РФ по Владимирской области, в апреле 2023 года злоупотребляющая спиртным и ведущая бродяжнический образ жизни женщина приехала в гости в Суздальский район к своей знакомой. Подруги решили отметить приезд спиртным. Дальше, как обычно, алкоголь привел к ссоре. А ссора переросла в поножовщину. Гостья в итоге нанесла 51-летней хозяйке дома не менее 2 ударов ножом. Смерть наступила почти мгновенно.

Спустя 2 дня тело женщины обнаружил сосед, который вызвал сотрудников правоохранительных органов. Осужденная была задержана в Нижегородской области, куда та вернулась после убийства.