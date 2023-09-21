Во Владимире началось благоустройство сквера на улице Сперанского

фото с сайта городской администрации

Во Владимире приступили к благоустройству небольшого сквера, расположенного на пересечении улиц Сперанского и Нижняя Дуброва. Работы выполняет владимирская компания «Агуна». Стоимость работ по итогам торгов составляет 8,3 миллиона рублей.

Здесь появятся пешеходные тропинки в плитке, скамейки, урны, объемные фигуры, будет установлено наружное освещение. На детской площадке с покрытием из плиток на основе резиновой крошки установят качели, горки, качалки-балансиры, канат.

Согласно условиям контракта, работы должны быть завершены до конца ноября текущего года.