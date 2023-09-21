Во Владимирской области назвали лучшие беседки в местных лесничествах

Фото беседки-победителя.

Ежегодно Министерство лесного хозяйства Владимирской области проводит конкурс на "Лучшее место отдыха" во владимирских лесах. В нем соревнуются региональные лесничества, которые стараются создать самые яркие беседки (места, где может культурно отдохнуть любой житель или гость региона).

В 2023 году итоги подвели 20 сентября, практически сразу после празднования дня леса (тот отмечается 16 сентября). И победителем стало Селивановское лесничество. Их беседка, расположенная в Качаловском участковом лесничестве (квартал 130, выдел 32) признана самой красивой.

II место в конкурсе заняли представители Курловского лесничества. Беседка располагается в Аксеновском участковом лесничестве (квартал 32, выдел 19). III место у лесников из Гусевского лесничества. Здесь отметили беседку Неклюдовского участкового лесничества (квартал 40, выдел 9).

Посмотреть другие беседки можно в официальной группе Министерства лесного хозяйства в ВК.