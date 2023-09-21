22 сентября выберут председателя Законодательного собрания Владимирской области

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В пятницу, 22 сентября состоится первое заседание Законодательного собрания Владимирской области VIII созыва. Депутаты после выборов в первый раз соберутся в новом составе.

В повестке дня всего 10 вопросов. При этом все они организационные. В начале перед депутатами выступит председатель Избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев. Он должен объявить, что выборы состоялись, признаны действительными. И все депутаты законно избраны.

После этого будут избраны председатель Заксобрания, его заместители, составы комитетов, а также председатели комитетов. На этом повестка заседания должна быть исчерпана. Напомним, что вчера стало известно, что председателем Заксобрания может стать Ольга Хохлова. А нынешний спикер ЗС Владимир Киселев заменит ее в Совете Федерации.