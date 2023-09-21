Во Владимире ковровчанин задержан с партией синтетических наркотиков

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в середине сентября на улице Добросельская оперативники вместе с сотрудниками Госавтоинспекции остановили автомобиль, на котором ехал 24-летний житель Коврова.

У него обнаружили 20 обмотанных черной изолентой свертка и один, обмотанный прозрачным скотчем. Еще два свертка изъяли из организованных парнем тайников.

Внутри них находилось вещество, в котором эксперты распознали синтетический психостимулятор общей массой 35 граммов.

По версии следствия, всю партию парень должен был продать на территории Владимира. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере», молодого человека заключили под стражу.

Сейчас оперативники устанавливают каналы приобретения им наркотических веществ. Расследование продолжается.